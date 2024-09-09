政府が開いた南海トラフ巨大地震の災害対策を議論する作業部会＝9日午前、東京都千代田区政府は9日、南海トラフ巨大地震の災害対策を議論する作業部会を開いた。8月に臨時情報（巨大地震注意）が発表されてから初めての開催で、臨時情報を巡る一連の対応の検証に着手。国民への呼びかけ内容など改善事項をまとめ、臨時情報に関する対応を定めた国の指針見直しにつなげる。検証のための作業部会は複数回開く見通し。作業部会は