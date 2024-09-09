兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、斎藤知事は9日、維新の会を含む県議会全会派から出る見通しとなった辞職要求に応じない構えを示した。【写真まとめ】パワハラ疑惑兵庫県の斎藤元彦知事が証人尋問「重く受け止めて、反省すべきところは反省する。一方で、進めるべき予算、事業はしっかりさせていただきたい」と県庁で報道陣に述べた。【山田麻未】