SpaceXの衛星インターネット「Starlink」では、サービスの拡大・強化のために数多くの軌道への打ち上げを実施しており、2024年第1四半期には打ち上げ重量の合計が429トンに達したことが報告されています。SpaceXのイーロン・マスクCEOが2024年9月6日に「地球を周回するすべてのアクティブな衛星の約3分の2をStarlinkの人工衛星が占める」と発表しました。Elon Musk now controls two thirds of all active satellites | The Indepe