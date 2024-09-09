◆米大リーグアストロズ―ダイヤモンドバックス（８日・米テキサス州アーリントン＝ミニッツメイドパーク）ダイヤモンドバックスのパビン・スミス外野手が８日（日本時間９日）、敵地のアストロズ戦で５回までに３ラン、満塁、ソロと３打席連続本塁打。２ランを打てば“サイクル本塁打”達成となる。スミスは２０２１年にメジャーで１４５試合出場したが、今季はマイナーでスタートした２８歳。８月１９日に３度目の昇格を果