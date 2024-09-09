◆サッカー◇道リーグ第１２節北海道十勝スカイアース４−１ノルブリッツ北海道（８日・札幌サッカーアミューズメントパークほか）首位の北海道十勝スカイアースが開幕１２連勝を果たし、４年ぶり６度目の優勝を飾った。ノルブリッツ北海道に先制点を許したものの、前半２４分のＦＷ兼田寛也（２２）の同点弾から一挙４得点を挙げ、４―１で逆転勝ち。ＪＦＬ昇格を目指すチームが集まる全国地域チャンピオンズリーグ（１１月