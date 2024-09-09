中国国家市場監督管理総局がこのほど発表した「中国有機製品認証と有機産業発展（2024）」（以下、「報告」）によれば、中国の有機産業は力強い成長を維持し、2023年の中国の有機製品売上高は2018年の1．61倍で、初めて1000億元（約2兆200億円）を突破しました。有機製品とは、動植物の生産過程において自然の法則に従って、化学的に合成した農薬や化学肥料、成長調節剤、遺伝子組み換え技術を使用しない産品を指します。中国では2