香港メディアの香港01は、米ジョージア工科大学が6日に中国の天津および深センとの研究、教育の協力関係を終了すると発表したと報じた。同校は中国軍と関係のある団体と協力しているとの指摘を受け、米連邦議会が調査を行っていた。米連邦議会下院の中国問題特別委員会は5月、ジョージア工科大学に対して、同校が天津大学と共同で進めている最先端半導体技術に関する研究の詳細を問い合わせた。天津大学およびその附属機関は、米国