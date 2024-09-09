歴史ある商家が立ち並び、水郷の町でもある千葉・香取市の佐原地区。今、ここを訪れる外国人が増えています。目玉の1つは舟めぐりで、水上から昔ながらの町並みを楽しめます。うなぎ店など老舗のグルメも充実。外国人観光客にお目当てや印象を聞きました。■外国人に人気…目玉は「舟めぐり」東京から車で約1時間半のところにある、千葉・香取市。江戸時代の風情を残す佐原地区には、世界中から外国人が訪れています。タイ、フラン