バレーボール男子日本代表の高橋藍が８日、自身のインスタグラムを更新。「ディオール表参道で開催中の『ディオールメンテイラリング』に行ってきました」とつづり、黒のスーツ姿の写真を投稿した。高橋は６月にフランスファッションブランド「Ｄｉｏｒ」のアンバサダーに就任。「バレーボールを通じてスポーツとファッションの世界の懸け橋になれるよう、精一杯がんばってまいります」などと意気込んでいた。この日の