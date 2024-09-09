メジャーリーグ前人未到のホームラン50本、50盗塁の50-50を目指すドジャース大谷選手が特大の46号ホームランを放ち、46-46達成です。【映像】大谷翔平、飛距離137ｍの特大弾本拠地でのガーディアン戦に1番指名打者で先発出場の大谷選手。第1打席、6球目を打ってここはレフトフライ。続く第2打席、8球目を打ってセンター前にヒットを放ちます。そして第3打席、ライトへの1発は飛距離137mの特大弾。21年に記録した自己最多に並