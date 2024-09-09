McAfeeは2024年9月5日(米国時間)、「New Android SpyAgent Campaign Steals Crypto Credentials via Image Recognition｜McAfee Blog」において、Androidに保存した暗号通貨ウォレットのリカバリーフレーズ画像を光学式文字認識(OCR: Optical Character Recognition)技術を使用して窃取するマルウェア「SpyAgent」を発見したと報じた。主な標的は韓国のAndroidユーザーとみられるが、英国への限定的な拡大と、iOS向け亜種の開発が