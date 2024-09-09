過去に2度の女性スキャンダルを起こしている元衆院議員でタレントの宮崎謙介氏が、映画コメンテーターの有村昆とアヤしい会合を楽しんでいるらしい。9月3日、妻で同じく元衆議院議員の金子恵美氏と共に出演した「バラいろダンディ」（TOKYO MX）で正直に打ち明けている。番組では、今年4月に2年ぶり4度目となる不倫が報じられた歌舞伎俳優・中村芝翫が、タレント・三田寛子とは離婚せずに婚姻関係を続けているといった内容の報