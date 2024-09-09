自民党の石破茂衆院議員は、「次の首相にふさわしい人」としてたびたび注目されてきた。しかし、総裁選では国会議員の支持が伸び悩み4戦全敗。石破氏はなぜ自民党内で支持を得られないのか。石破氏の著書『保守政治家 わが政策、わが天命』（講談社、倉重篤郎編）から、地元・鳥取で過ごした少年時代のエピソードを紹介する――。撮影＝野口博石破茂衆院議員 - 撮影＝野口博■吉田茂から「茂」をもらう私は、1957年（昭和32年）2月