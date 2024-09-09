堂々の首位通過だ。狩野倫久監督が率いるU-20日本女子代表は現地９月８日、コロンビアで開催されているU-20女子ワールドカップのグループステージ（GS）最終戦でオーストリアと対戦した。グループEで初戦のニュージーランド戦で７−０、続くガーナ戦は４−１と連勝で迎えた一戦は、土方麻椰の２ゴールで２−０の完勝。圧巻の３連勝でGSを締めくくった。【画像】U-20女子ワールドカップに挑む！笑顔でポートレート撮影に臨ん