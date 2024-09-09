日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネル『JFA TV』が９月８日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選に臨む日本代表に密着した「Team Cam」を公開。大きな一歩を踏み出した高井幸大（川崎フロンターレ）がさらなる飛躍を誓った。今夏のパリ五輪で抜群の存在感を示した20歳のDFは、今シリーズでA代表に初選出。５日の中国戦（７−０）で71分から途中出場し、早速デビューを果たした。森保一監督が試合後の会見で「練習内で