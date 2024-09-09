東京・明治神宮外苑の再開発を巡り、事業者代表の三井不動産は9日、計画の一部を見直し、3メートル以上の高木の伐採本数を743本から619本に減らすと発表した。シンボルのイチョウ並木は、保全のため新施設との距離を広げる。