東京・明治神宮外苑の再開発事業を巡り、事業者の三井不動産などは9日、再開発地区で伐採する樹木を743本から124本減らして619本にするなどした計画の見直し案を発表した。地区のシンボルであるイチョウ並木と新しい神宮球場との距離は、生育への悪影響が指摘されていた当初予定の約8メートルから約18・3メートルまで引き離す。見直し案は既に東京都に報告した。「立ち止まる」は可能？神宮外苑再開発、都知事選で議論白熱再