お話を聞いた⼈柳田邦男(やなぎだ・くにお)1936年栃木県生まれ。NHK記者を経て作家活動に入る。1972年『マッハの恐怖』（新潮社）で第3回大宅壮一ノンフィクション賞、1979年『ガン回廊の朝』（講談社）で第1回 講談社ノンフィクション賞、1995年『犠牲（サクリファイス）わが息子・脳死の11日』（文藝春秋）などで菊池寛賞を受賞。絵本の翻訳に『ヤクーバとライオン』（講談社）、『エリカ 奇跡の命』（講談社、日本絵本賞