[コペンハーゲン ６日 ロイター] - スウェーデンの電池メーカー、ノースボルトは６日、成長計画の見直しに伴い、事業拡大予定地の同国中部ボルレンゲの工業用地を売却することで合意したと発表した。買い手のボルレンゲ市は同日、この用地を５億スウェーデンクローナ(４９００万ドル)で購入し、敷地の３分の１はデータセンター建設を計画している企業に売却すると明らかにした。ノースボルトは２０２２年、ボルレンゲにある古