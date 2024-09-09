８日午後４時２０分頃、栃木県真岡市下籠谷の井頭公園運動広場で行われていた野外音楽イベント会場付近で落雷があった。県警真岡署などによると、会場の仮設テント内にいた１０〜２０歳代の清掃スタッフ計９人が足のしびれを訴え、このうち６人が救急搬送された。いずれも軽傷だった。イベントは、地元ラジオ局・エフエム栃木主催の「ベリテンライブ２０２４Ｓｐｅｃｉａｌ」で、約１万２０００人が来場していたが、観客にけ