的矢湾で身元不明の男性の遺体が見つかり、鳥羽海上保安部では男性の身元の確認を急ぐとともに死因などについても調べています。鳥羽海上保安部によりますと7日午前8時50分頃、志摩市磯部町の的矢湾で「真珠筏にうつ伏せの状態で遺体のようなものが引っかかって浮いてる」と、漁業者から118番通報がありました。見つかった遺体は20代から30代の男性で、身長167センチ、灰色のTシャツと青色のジーンズを身に着け、死後3日から7日程