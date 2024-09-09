福岡中央署は9日、福岡市中央区天神2丁目付近の施設内で8日午前10時ごろ、男が女子トイレに出入りする事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は10〜30代くらいでキャップ帽をかぶってサングラスをしており、Tシャツ、短パンを着用していたという。