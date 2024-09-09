9月8日夜、静岡市駿河区の安倍川橋から人が転落し、安倍川橋が1時間近く通行止めとなりました。警察によりますと、転落した人は病院に運ばれる際、意識はあったということです。 8日午後6時半頃、静岡市駿河区の県道藤枝静岡線の安倍川橋で「橋から人が転落した」と通行人から110番通報がありました。警察は転落した人の性別や年齢などは明らかにしていませんが、転落した人は病院に運ばれる際、意識はあったということです。 こ