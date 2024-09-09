【パリ＝読売取材団】パリ・パラリンピックは大会最終日の８日、陸上女子マラソン（視覚障害Ｔ１２）が行われ、道下美里（４７）（三井住友海上）が銅メダルを獲得した。３時間４分２３秒の４着でゴールしたが、３着だった選手が失格となり、道下の順位が一つ繰り上がった。道下は２０１６年リオデジャネイロ大会の銀、２１年東京大会の金に続いて３大会連続のメダル獲得となった。視覚障害者泣かせだった難コース「レースは何