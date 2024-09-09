リーグ優勝の可能性を残し、６年ぶりのＣＳ進出も懸かる状況で、終盤戦に臨んでいる２位・日本ハム。チーム一丸で戦う最中にあって、新庄剛志監督（５２）から報道陣に対し、思わぬ“要求”があったのは６日のことだ。そこに込められた指揮官の思いと、理由に迫る。◇◇あまり聞いたことがない報道陣への“要求”だった。日本ハムがサヨナラ勝ちを収めた６日のオリックス戦（エスコン）。試合後の取材時間の最後に「お