【ワシントン共同】日米豪印が4カ国の協力枠組み「クアッド」の首脳会合を、バイデン米大統領の地元である東部デラウェア州ウィルミントンで21日に開催する方針を固めたことが8日、分かった。外交筋が明らかにした。