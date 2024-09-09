　斎藤元彦兵庫県知事デイリースポーツ

兵庫県知事、東大時代のあだ名は「フェンディ」同級生の大島てる氏明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 兵庫県斎藤元彦知事と東大時代の同級生だという大島てる
  • 番組の電話取材で、斎藤知事の大学時のあだ名は「フェンディ」と明かした
  • フェンディのマフラーを「しょっちゅう巻いていた」のを覚えているとした
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