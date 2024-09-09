Hey！Say！JUMP山田涼介（31）が主演するフジテレビ系「ビリオン×スクール」（金曜午後9時）の第10話が6日に放送され、平均世帯視聴率が3・1％（関東地区）だったことが9日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は1・7％だった。第1話の平均世帯は4・3％、個人2・5％。第2話は4・0％、個人2・1％。第3話は平均世帯2・7％、個人1・4％。第4話は平均世帯3・6％、個人1・9％。第5話は平均世帯3・2％、個人1・6％。第6話