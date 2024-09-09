産業医科大学病院が脳神経外科に「赤ちゃんの頭のかたち外来」を開設。ジャパン・メディカル・カンパニーが開発製造する、赤ちゃんの頭のかたちを矯正するためのヘルメット「Qurum Fit(クルムフィット)」を用いた頭蓋矯正治療を開始した。産業医科大学病院「赤ちゃんの頭のかたち外来」赤ちゃんの頭のかたち(ゆがみ)に対する治療等についての社会的関心が高まる中、北九州地域医療の中核を担う産業医科大学病院に「赤ちゃんの頭の