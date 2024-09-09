Joey Roulette[ワシントン ６日 ロイター] - 米ボーイングの新型宇宙船スターライナーが６日深夜、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）から無人で米ニューメキシコ州に帰還した。６月にＮＡＳＡの飛行士２人を乗せて飛行試験を開始していたが、機体の不具合で有人飛行を断念し、飛行士をＩＳＳに残しての帰還となった。スターライナーは東部時間午後６時０４分（日本時間７日午前７時０４分）にＩＳＳから切り離され、午後１１時ご