大リーグ・パドレスで奮闘を続ける松井裕樹投手（２８）に、ファンからコンディションを心配する声が寄せられている。メジャー移籍１年目の松井はここまでチーム２位の６１試合に登板するなどそのタフネスぶりを発揮。一方で、９日のジャイアンツ戦こそ登板はなかったものの、救援登板した前日の同カードではマクレイに２ランを浴びて３試合連続失点となった。なお、この被弾も３試合連続となっており防御率も３・８４にまで悪