仕事やプライベートの待ち合わせなどで起こりがちな「遅刻」。時間に遅れてはいけないとわかっているのに、ついやってしまった人もいるのでは。X（Twitter）でも遅刻は関心度の高いテーマのひとつ。遅刻に対する悩みのほか、「遅刻する側」と「遅刻される側」の主張がぶつかり議論に発展するなど、さまざまなケースがあるようです。ツイートまとめサービスのTogetter（トゥギャッター）が解説する「3分くらいで分かる週刊X（Twitte