斎藤元彦・兵庫県知事のパワハラ疑惑を告発した文書をめぐる問題で、兵庫県議会第2会派「維新の会」（21議席）が9日、斎藤知事に対し、辞職と出直し選挙の実施を求める申し入れを行うことを決めた。兵庫県議会の調査特別委員会「百条委員会」の尋問に臨む斎藤知事〈2024年9月6日 神戸市中央区・兵庫県議会 ※代表撮影〉8日午後、維新の会所属の兵庫県議団らがオンラインで協議していた。関係者によると、県議会の調査特別委員