◆ラグビー◇徳川ルーキーズ杯▽リーグ戦東海大相模５５−０静岡県選抜（８日・エコパ補助競技場ほか）リーグ最終戦が行われ、静岡県選抜は東海大相模と対戦。９トライを奪われて０―５５で敗れ、３連敗で全日程を終えた。リーグ上位による決勝は、東海大相模が２５―３で流通経大柏を下して初優勝した。Ｕ―１６世代の高校生に競技の機会を提供し、国際舞台で活躍する選手を育成することを目標にする第１回大会。関東の強