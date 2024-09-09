【ソウル聯合ニュース】中国の習近平国家主席は北朝鮮の建国７６年の記念日（９月９日）に合わせ、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）に祝電を送り、戦略的な意思疎通を強化する考えを示した。朝鮮中央通信が９日、報じた。習氏は「新しい情勢の中、中国は戦略的な高みと長期的な観点から中朝関係に向き合う」として、「両国の人民により多くの福利をもたらし、地域と世界の平和と安定、発展、繁栄により