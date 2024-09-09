斎藤元彦兵庫県知事は9日、維新の会を含む県議会全会派から出る見通しとなった辞職要求に応じない構えを示した。「真摯に受け止め反省すべきところは反省するが、進めるべき予算や事業などをしっかりやる」と県庁で記者団に述べた。