7月の日本の経常収支は、円安などを背景に海外の子会社からの配当金などが大きく伸び、7月として過去最大の黒字となりました。財務省が発表した7月の国際収支速報によりますと、海外との総合的な取引を示す経常収支は、前の年の同じ月より4180億円黒字幅を拡大し、3兆1930億円の黒字でした。18カ月連続の黒字です。海外の子会社からの配当金など直接投資による収益の黒字幅が拡大したほか、証券投資による収益も増加し、第一