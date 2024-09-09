千葉・南房総市で9月8日朝、内房線の電車と軽乗用車が踏切で衝突する事故があり、軽乗用車を運転していた高齢の女性が死亡した。8日午前6時7分ごろ、南房総市富浦の内房線の踏切で、「電車と車の衝突があった。高齢女性の意識がない」と、近隣住民から110番通報があった。この事故で電車の乗客にけが人はいなかったが、軽乗用車を運転していた、高齢の女性が死亡した。現場は内房線の那古船形〜富浦駅間の踏切で、内房線は館山〜岩