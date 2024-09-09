杉村倉庫や櫻島埠頭など大阪ＩＲ関連が全般安のなか逆行高している。週末の複数のメディアで、大阪市でカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）の開業を予定する「大阪ＩＲ株式会社」が、違約金なしで事業から撤退できる「解除権」を近く放棄する方針であることが分かったと報じられており、大阪ＩＲが３０年秋ごろに開業することがほぼ確実となったことから、関連銘柄として物色されているもよう。また、カジノ関連銘柄である