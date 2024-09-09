アイルが大幅反発している。同社は前週末６日の取引終了後、２４年７月期の連結決算発表にあわせ、２５年７月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比９．４％増の１９１億５０００万円、最終利益は同１２．８％増の３２億５７００万円を見込む。前期に続き過去最高益の見通しとしたほか、前期の年間配当について従来の予想から１円増額して４１円としたうえで、今期の年間配当予想は前期比６円増配の４７円としており、買