日本駐車場開発が逆行高している。前週末６日の取引終了後に発表した２５年７月期連結業績予想で、売上高３６４億円（前期比１１．３％増）、営業利益７０億円（同８．３％増）と増収、営業増益を見込み、年間配当予想を前期比１円５０銭増の７円としたことが好感されている。 引き続き駐車場事業で月極駐車場検索サイトを活用したビジネス機会の最大化を図るほか、スキー場事業で「ＮＳＤアライアンス」参加スキ