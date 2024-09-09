 5億本以上販売している大人気「チーズおやつ」に、秋にぴったりの『チーズおやつ やきいも味』が新登場！ 芋×チーズの組み合わせが織りなす甘さとコクは、手軽なおやつとしておすすめ。Makuakeにて2024年8月28日（水）より先行販売を開始しているのでご紹介しよう。 ■5億本以上販売している大人気チーズおやつに新たな味が登場！明治43年創業の扇屋食品（愛媛県）は、お酒に合うおつまみ（海産物珍味）やチーズ製品を