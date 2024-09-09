（写真： tomcat / PIXTA）堀江貴文氏が日本のさまざまなビジネスリーダーと多岐にわたるテーマを語り合うNewsPicksの人気対談企画「HORIE ONE」。本稿ではその書籍版『僕らとビジネスの話をしよう。〜新時代の働き方』から、テレ東大学、ReHacQプロデューサーの高橋弘樹氏との対談を抜粋して紹介する。「働く」とは「お金を使うこと」――高橋さんは早稲田大学を卒業後、2005年に「テレビ東京」に入社。数々のヒット番組を制作し