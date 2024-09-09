2025年に開催される日本国際博覧会(大阪・関西万博)。会場には多くの民間パビリオンが出展しており、今回、電気事業連合会が出展するパビリオン「電力館 可能性のタマゴたち」の記者発表が行われた。子ども向けの体験型の展示を中心に、パビリオンの概要、構成などの発表のほか、パビリオンの建設状況を知ることができる現地取材会も実施された。 【写真】大阪メトロ夢洲駅直結の会場東側エントランスから入ってすぐ、万博のシンボ