ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「1番DH」で先発出場。5回の第3打席に右翼への今季46号ソロを放った。 ■グラフィックだと軌道が一目瞭然 5回裏、1死走者なしで迎えた第3打席。大谷は相手先発タナー・バイビー投手の2球目チェンジアップを捉えると、打球は高々と舞い上がり、飛距離450フィート（約137.2メートル）、打球速度116.7マイル（約18