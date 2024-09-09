Image: SHARP 駐車場にもう一部屋追加できちゃう。家電メーカーは家電だけを作っているイメージですが、たとえばソニーのようにEVを作っている例もあります。シャープが自動車？ 今度はシャープが独特のEV「LDK+」を開発。一見するとワンボックスですが、後部座席がゆったり広々しすぎて…自宅のリビングルームみたいになるクルマが完成しました。玄関出たら多目的ルーム65V型の巨大ディスプ