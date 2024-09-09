８日午後１時５５分頃、宮城県石巻市新栄の国道３９８号で、仙台市太白区の大学生の男（１９）が運転する乗用車が対向してきた乗用車に接触し、その後ろを走行していたバイク２台に衝突した。バイクを運転していた同市青葉区花京院、会社員小林真由美さん（５７）が全身を強く打って搬送先の病院で死亡し、もう１台のバイクを運転していた石巻市水沼、会社員の男性（４７）が重傷を負った。石巻署は、大学生の男を自動車運転死