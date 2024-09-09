先月行われた民主党の全国大会後も、民主党候補のハリス副大統領（左）と共和党候補のトランプ前大統領が接戦を繰り広げているという/Getty Images（ＣＮＮ）今秋に行われる米大統領選で、先月の民主党の全国大会後も、民主党候補のハリス副大統領と共和党候補のトランプ前大統領が接戦を繰り広げていることがわかった。ＣＮＮが全米を対象にした直近の世論調査４件について分析して明らかになった。分析によれば、８月２３日から