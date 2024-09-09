去年11月、東京・中央区のホテルで「金の粒」の取引を装い現金3400万円が盗まれた事件で、リベリア国籍の男2人が逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、窃盗の疑いで逮捕されたのは、リベリア国籍のジェームス・リー・エフ容疑者（46）ら2人で、去年11月、中央区のビジネスホテルで「金の粒」の取引を装い、古物商の男性から現金3400万円を盗んだ疑いがもたれています。ジェームス容疑者らは、まず、古物商の男性