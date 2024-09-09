土砂崩落による通行止めが解除された国道２４６号新善波トンネル付近＝９日午前６時ごろ、伊勢原市善波台風１０号に伴う記録的大雨で斜面が崩落し、通行できなくなった国道２４６号の新善波トンネル（秦野、伊勢原市境）が９日午前６時、復旧した。対面通行が可能になり、東名高速道路と新東名高速道路の一部区間で実施していた無料措置は終了した。国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所によると、８月２９、３０日の大雨で